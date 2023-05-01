Павел Дуров выложил новое фото с цитатой Марка Аврелия

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал новую фотографию в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

Предприниматель выложил собственное фото с обнаженным торсом и черным плащом. 38-летний мужчина добавил цитату «То, что мы делаем сейчас, отдается эхом в вечности».

Цитата принадлежит Марку Аврелию — римскому императору, философу, представителю позднего стоицизма. Популярное изречение также было использовано в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта.