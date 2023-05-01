Размеры морских львов увеличивались по мере роста численности популяций

В отличие от других морских млекопитающих, самцы калифорнийских морских львов стали крупнее по мере роста их популяции. Ученые предполагают, что большие размеры позволяли животным легче обходиться без еды, следовательно, дольше охранять свою территорию и самок на лежбищах. Таким образом, крупные самцы оставляли больше потомства, и большие размеры тела закреплялись в популяции. Полученные данные расширяют представления о динамике численности этого вида и позволяют прогнозировать ее дальнейшие изменения. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

© InScience

За последние 50 лет правовая защита способствовала восстановлению многих популяций морских млекопитающих после столетнего истребления человеком. Так, популяции тюленей, морских котиков, морских львов и моржей заметно выросли. Их численность достигла и даже превзошла исторические исходные показатели. При этом у морских млекопитающих, таких как северные морские котики и южноамериканские морские львы, наблюдается отрицательная взаимосвязь между размером тела и плотностью популяции. Когда популяция достигает своего потенциального максимума, возрастает внутривидовая конкуренция за пищу, которая способствует уменьшению размеров тела животных.

Видео дня

Однако американские ученые показали, что размеры калифорнийских морских львов (Zalophus californianus) не менялись в соответствии с общей тенденцией. Авторы исследовали более 300 черепов взрослых животных обоих полов, скелеты которых были собраны на береговых линиях центральной и северной Калифорнии. Ученые использовали длину черепа в качестве показателя размера тела. Оказалось, что самцы морских львов значительно выросли в период с 1962 по 2008 год. Кроме того, исследователи обратили внимание на черепные отростки, по размеру которых установили объем крепящихся к ним мышц. Было видно, что сила укуса и подвижность шеи также увеличились у самцов за 46 лет наблюдений.

Калифорнийские морские львы — это полигамный вид, самцы которого спариваются с несколькими самками. В период размножения львы собираются на лежбищах, самцы делят берег с помощью драк, а после защищают территорию и самок от посягательств других самцов. Ученые считают, что по мере восстановления популяции плотность самцов в местах размножения увеличилась, что привело к росту противостояний между ними за территорию. В постоянной конкуренции преимущество получали более крупные особи, так как они выдерживали более длительные периоды голодания, благодаря чему дольше защищали территорию и самок. Самцы с более сильным укусом и более подвижной шеей также имели преимущество в драках. То есть большие размеры тела и развитые мышцы повышали репродуктивный успех самцов.

В отличие от самцов, размер самок с 1983 по 2007 оставался стабильным. До 2010-х годов их численность была относительно невелика. Вероятно, они конкурировали за пищевые ресурсы, и эта конкуренция сохраняла стандартные размеры тела.Также ученые провели изотопный анализ: по содержанию углерода и азота в костях исследователи сделали выводы о местах охоты и пищевых предпочтениях животных. Как самцы, так и самки разнообразили свой рацион и питались более широким спектром добычи. При этом самцы морских львов добывали пищу в более отдаленных районах, а большие размеры тела позволяли уплывать дальше, глубже нырять, справлять с более крупной добычей и дольше оставаться без отдыха.

Самки морских львов имели большую изменчивость в своих предпочтениях в еде, чем современные взрослые самцы. Самки являются высокоэффективными собирателями, использующими разную стратегию при добывании пищи. Вероятно, они «не нуждались» в больших размерах тела, позволяющих уплывать далеко от берега, так как находили достаточно пищи недалеко от лежбищ.