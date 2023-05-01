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Японские инженеры создали рюкзак Jizai Arms с шестью роботизированными руками

Японские инженеры разработали прототип модульной системы с роборуками Jizai Arms, что в переводе значит «Удобные руки». На разработку, представленную в рамках конференции CHI '23, обратило внимание издание N+1.

Японские инженеры создали рюкзак с шестью роботизированными руками
© Газета.Ru

Система в виде рюкзака прилегает плотно к телу пользователя за счет нескольких креплений. Базовый блок имеет шесть портов для установки быстросъемных роборук. Порты расположены попарно, но в разных плоскостях. По словам ученых, такая конструкция позволяет установленным конечностям не мешать движению друг друга.

Каждый порт имеет энкодер для определения угла крепления роботизированной руки. Масса базового блока в виде рюкзака составляет 4,1 килограмм, а общая масса вместе с четырьмя роборуками достигает 14 килограмм.

Jizai Arms создали инженеры и дизайнеры под руководством Нахоко Ямамуры из Токийского университета. В работе также принимал участие Масахико Инами.

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