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Смартфоны Samsung и OnePlus среднего класса сравнили по автономности

В одном из выпусков на YouTube-канале Fiiber эксперт выяснил, какой смартфон из новинок работает дольше: OnePlus 11R или Samsung Galaxy A54.

Смартфоны Samsung и OnePlus среднего класса сравнили по автономности
© Fiiber

OnePlus 11R и Samsung Galaxy A54 - это два самых популярных смартфона среднего класса. Но какой из них стоит брать, если вам нужно, чтобы устройство работало долго?

Оба смартфона оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Запустился из двух аппаратов на минуту быстрее при этом OnePlus (со Snapdragon 8+ Gen 1) по сравнению с A54 (с Exynos 1380). Яркость и звук перед началом тестирования были установлены на телефонах на 50%.

Fiiber

Вывод

В целом аппараты шли сначала практически на одном уровне. Но спустя шесть часов больше заряда осталось у Galaxy A54: 44% против 38% у OnePlus. Подробнее вы можете с результатами ознакомиться выше.

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