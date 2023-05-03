Смартфоны Samsung и OnePlus среднего класса сравнили по автономности

В одном из выпусков на YouTube-канале Fiiber эксперт выяснил, какой смартфон из новинок работает дольше: OnePlus 11R или Samsung Galaxy A54.
OnePlus 11R и Samsung Galaxy A54 - это два самых популярных смартфона среднего класса. Но какой из них стоит брать, если вам нужно, чтобы устройство работало долго?
Оба смартфона оснащены аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч. Запустился из двух аппаратов на минуту быстрее при этом OnePlus (со Snapdragon 8+ Gen 1) по сравнению с A54 (с Exynos 1380). Яркость и звук перед началом тестирования были установлены на телефонах на 50%.
Вывод
В целом аппараты шли сначала практически на одном уровне. Но спустя шесть часов больше заряда осталось у Galaxy A54: 44% против 38% у OnePlus. Подробнее вы можете с результатами ознакомиться выше.