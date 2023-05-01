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Стало известно о росте недоверия к Цукербергу в Meta

В коллективе Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) происходит моральный кризис и растет недоверие к основателю компании Марку Цукербергу на фоне массовых сокращений. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные заявления сотрудников.

Стало известно о росте недоверия к Цукербергу в Meta
© globallookpress.com

В материале отмечается, что компания и ранее сталкивалась с кризисными периодами, однако руководство всегда поддерживало уверенность в ее будущем.

В настоящее время, как стало известно изданию, речь идет о десятках тысяч уволенных работников и непонятных перспективах. Среди сложностей Meta названа низкая окупаемость инвестиций в «метавселенную» и негативное влияние на сферу IT в целом геополитической нестабильности и повышения процентных ставок.

Цукерберг принял решение сокращать расходы в первую очередь за счет увольнения сотрудников, чтобы адаптировать компанию к экономическим реалиям.

Ранее стало известно, что американская компания по продажам товаров и услуг Amazon дополнительно сократит девять тысяч сотрудников. Увольнения объясняют тем, что из-за всплеска найма во время пандемии в компании стало работать слишком много людей. При этом с ноября 2022-го по февраль 2023 года Amazon уже избавилась от 18 тысяч работников из-за неуверенности в дальнейшей судьбе компании.

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