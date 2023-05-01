SpaceX запустила Falcon Heavy с несколькими спутниками

Тяжелая ракета Falcon Heavy успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. На борту носителя телекоммуникационный спутник ViaSat-3 Americas, сообщила корпорация SpaceX в своем Twitter-аккаунте.

© SpaceX, Twitter

Ожидается, что после вывода на орбиту, спутник массой 6,7 тонн обеспечит высокоскоростным интернетом Северную и Южную Америку. Кроме этого, на борту ракеты-носителя находятся метеорологический спутник и космический аппарат для дистанционного зондирования Земли.