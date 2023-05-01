Microsoft прекратит выпускать гаджеты под собственным брендом

Microsoft не будет выпускать гаджеты и аксессуары для компьютером под собственным брендом. Об этом сообщает издание The Verge.

Старший менеджер по коммуникациям Microsoft Дэн Лейкок заявил в разговоре с журналистами, что компания прекратит выпуск девайсов под привычной торговой маркой. Вместо этого все новые мыши, клавиатуры, веб-камеры и прочие аксессуары для ПК будут производить под брендом Surface.

Лейкок отметили, что сторонние магазины будут продавать аксессуары под собственным брендом Microsoft еще какое-то время — пока запасы товаров не иссякнут. Журналисты отметили, что компания также опровергла слухи о том, что перестанет выпускать компьютерные аксессуары под брендом Surface — напротив, все гаджеты американской корпорации будут выходить под этой маркой.

Представитель IT-гиганта не стал раскрывать информацию о том, будет ли компания предлагать доступные устройства под брендом Surface.

Ранее авторы The Verge заметили, что клавиатура Surface доступна в интернет-магазине корпорации за 129 долларов, тогда как аналогичное устройство под брендом Microsoft стоит всего 59,99 доллара.

Первым выпущенным Microsoft гаджетом оказалась компьютерная мышь, представленная в 1985 году. Аксессуар был адаптирован для работы с текстовыми редакторами Word и Notepad.