Ученые назвали неочевидный симптом развития рака
Ученые британской организации Cancer Research UK заявили, что ночная потливость может говорить о развитии рака легких. Об этом сообщает The Sun.
По данным экспертов, признаком развития онкологии может быть пробуждение в поту, сопровождающееся кашлем. Организм в таких случаях может нагреваться из-за борьбы с опухолью и вызывать обильное потоотделение.
Отмечается, что такая реакция организма может быть связана с сопровождающей рак легких инфекцией и низким уровнем лейкоцитов из-за лучевой или химиотерапии.
Исследователи также выделили такие распространенные симптомы рака легких, как изменение кашля, одышка, боль в груди, заболевания органов грудной клетки, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.