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Ученые назвали неочевидный симптом развития рака

Ученые британской организации Cancer Research UK заявили, что ночная потливость может говорить о развитии рака легких. Об этом сообщает The Sun.

Ученые назвали неочевидный симптом развития рака
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По данным экспертов, признаком развития онкологии может быть пробуждение в поту, сопровождающееся кашлем. Организм в таких случаях может нагреваться из-за борьбы с опухолью и вызывать обильное потоотделение.

Отмечается, что такая реакция организма может быть связана с сопровождающей рак легких инфекцией и низким уровнем лейкоцитов из-за лучевой или химиотерапии.

Исследователи также выделили такие распространенные симптомы рака легких, как изменение кашля, одышка, боль в груди, заболевания органов грудной клетки, потеря аппетита, постоянное чувство усталости и потеря веса.

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