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Россияне стали в три раза чаще покупать iPhone на Авито

Продажи новых устройств Apple на Avito в первом квартале 2023 года выросли в 3,5 раза, сообщает "Коммерсантъ". Доля iPhone в сегменте смартфонов на Avito составила колоссальные 59%, а средняя стоимость нового смартфона Apple на платформе - 48 000 рублей.

Россияне стали в три раза чаще покупать iPhone на Авито
© Unsplash

Даже подержанные iPhone пользовались высоким спросом, их средняя цена составляла 21 000 рублей ($286).

Эта тенденция наблюдалась и в «Юле», где на долю iPhone пришлось 39,6% продаж. На втором и третьем местах в рейтинге оказались Samsung и Xiaomi соответственно.

Однако традиционные ритейлеры в России отметили снижение продаж iPhone в физических магазинах. По данным «М.Видео-Эльдорадо», Apple опустилась с третьего на четвертое место по продажам в штуках, но сохранила лидерство в денежном выражении.

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