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Археологи нашли "могилу" корабля ранних викингов

Ученые из Университета Ставангера выяснили, что курган эпохи викингов в Норвегии, который долгое время считался пустым, на самом деле содержит невероятный артефакт: остатки корабля начала эпохи викингов. Об этом сообщает Live Science.

Археологи нашли "могилу" корабля ранних викингов
© Газета.Ru

Курган Сальхуген, где с помощью радиоволнового оборудования был обнаружен корабль, впервые раскопал в 1906 году норвежский археолог Хокон Шетелиг. Ранее этот же ученый обнаружил корабль Грёнхауг 795 года нашей эры, а также руководил раскопками захоронения корабля Осеберг 834 года. Но на раскопках кургана Сальхуген они не нашли ничего, кроме наконечников стрел и деревянных лопат.

Как выяснили авторы новой находки, если бы в начале XX века ученые продолжили раскопки, они могли бы наткнуться и на корабль. Археологи намерены откопать его до конца 2023 года. Пока что они лишь получили сигнал, свидетельствующий о размере корабля (более 20 метров) и глубине его захоронения (30 метров).

Ученые считают, что когда курганы были только что построены, они были видны с кораблей. При этом казалось, что курганы плывут по воде — это могло символизировать, что корабль и его экипаж не мертвы, а лишь отправились в плавание.

Если ученые смогут найти корабль, он станет третьим захоронением корабля викингов из найденных в этом районе. Здесь жил легендарный первый король Норвегии, Харальд Прекрасноволосый, и здесь же могла начаться история викингов.

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