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Honor Magic5 получил улучшающее работу камеры обновление

Для Honor Magic5 вышло крупное обновление, которое улучшает работу камеры смартфона. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Honor Magic5 получил улучшающее работу камеры обновление
© Газета.Ru

Прошивка носит код 7.1.0.134 и имеет объем более 700 МБ. Оно включается в себя ряд улучшений, большая часть которых относится к камере. Например, оно повышает четкость и детализацию снимков в ряде сцен, а также повышает стабильность специальных эффектов на этапе постобработки.

Еще обновление повышает общую стабильность и плавность работы системного ПО. Также Honor улучшила совместимость смартфона с некоторыми сторонними приложениями.

Для установки новой прошивки нужно найти в настройках строку «Информация о системе» и выбрать в этом пункте кнопку «Проверить обновление». Перед установкой 7.1.0.134 рекомендуется провести резервное копирование всех данных.

На текущий момент обновление распространяется только в Китае, однако позже оно должно поступить и в другие страны присутствия Honor.

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