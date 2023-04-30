Honor Magic5 получил улучшающее работу камеры обновление

Для Honor Magic5 вышло крупное обновление, которое улучшает работу камеры смартфона. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Газета.Ru

Прошивка носит код 7.1.0.134 и имеет объем более 700 МБ. Оно включается в себя ряд улучшений, большая часть которых относится к камере. Например, оно повышает четкость и детализацию снимков в ряде сцен, а также повышает стабильность специальных эффектов на этапе постобработки.

Еще обновление повышает общую стабильность и плавность работы системного ПО. Также Honor улучшила совместимость смартфона с некоторыми сторонними приложениями.

Для установки новой прошивки нужно найти в настройках строку «Информация о системе» и выбрать в этом пункте кнопку «Проверить обновление». Перед установкой 7.1.0.134 рекомендуется провести резервное копирование всех данных.