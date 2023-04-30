$80.51-1.0588.37-1.83

NASA попросило помощи граждан в прослушивании Вселенной

NASA запустило новый научный проект для граждан под названием HARP, который позволяет общественности слушать «симфонию звука», создаваемую магнитной средой Земли.

NASA попросило помощи граждан в прослушивании Вселенной
© Ferra.ru

Когда солнечные ветры приближаются к Земле, они заставляют вибрировать линии магнитного поля и плазму вокруг планеты, производя ультранизкочастотные волны, которые невозможно услышать человеческим ухом. Однако NASA ускорило эти частоты и превратило их в слышимые звуки с помощью интерактивного инструмента. Цель проекта - позволить людям «оценить естественную музыку космоса» и помочь ученым выявить интересные особенности в звуках.

Предварительные исследования с помощью HARP уже выявили неожиданные особенности, такие как то, что команда называет «обратной арфой» - частоты меняются в противоположную сторону от того, что ожидали ученые.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий