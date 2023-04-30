Археологи впервые нашли в Египте древнюю мраморную статую Будды из Индии

Ученые из США и Польши обнаружили в храме древнеегипетского города статую Будды. Об этом сообщает AFP.

© Газета.Ru

Береника — один из важнейших морских портов Египта римской эпохи. Город располагался на африканском берегу Красного моря и был крупным торговым центром. Сюда прибывали корабли из Индии с пряностями, драгоценностями, тканями, слоновой костью. Во время раскопок в городском храме Береники ученые нашли 71-сантиметровую статую Будды, а также надпись III в. н.э. на санскрите.

Мраморная статуя, у которой отсутствует часть правой стороны и правая нога, изображает Будду с «нимбом» вокруг головы и цветком лотоса у его ног. Памятник датируется I-II веками нашей эры. Мрамор был добыт в Турции неподалеку от Стамбула и имел высокое качество.

«Находка имеет «важные указания на наличие торговых связей между Египтом и Индией в римскую эпоху», – заявил глава Высшего совета Египта по древностям Мостафа аль-Вазири.