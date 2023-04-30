G7 планирует продвигать развитие открытого интернета в Африке

Страны G7 намерены продвигать открытый интернет в развивающихся государствах, включая африканские. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи глав цифровых и технологических ведомств «семерки», передает ТАСС.

«Мы намерены сотрудничать с африканскими странами и всеми развивающимися странами для продвижения успешных моделей развертывания и управления открытым интернетом» - сказано в документе.

Встреча глав цифровых и технологических ведомств G7

состоялась в японском городе Такасаки 29-30 апреля. Обсуждалось развитие искусственного интеллекта, противодействие кибератакам и снижение энергопотребления.

Япония в 2023 году председательствует в G7.