$80.51-1.0588.37-1.83

G7 планирует продвигать развитие открытого интернета в Африке

Страны G7 намерены продвигать открытый интернет в развивающихся государствах, включая африканские. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи глав цифровых и технологических ведомств «семерки», передает ТАСС.

G7 планирует продвигать развитие открытого интернета в Африке
© РИА Новости

«Мы намерены сотрудничать с африканскими странами и всеми развивающимися странами для продвижения успешных моделей развертывания и управления открытым интернетом» - сказано в документе.

Встреча глав цифровых и технологических ведомств G7

состоялась в японском городе Такасаки 29-30 апреля. Обсуждалось развитие искусственного интеллекта, противодействие кибератакам и снижение энергопотребления.

Япония в 2023 году председательствует в G7.

Саммит G7 состоится 19 - 21 мая в Хиросиме. Планируется, что на встречу приедет глава США Джо Байден. В Японии прошли демонстрации против грядущего мероприятия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий