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Манна небесная: Android разделит громкость звонков и уведомлений

Google намекнул, что в Android 13 QPR3 или 14 могут появиться отдельные ползунки для громкость звонка и уведомлений. Эту функцию замечали еще в 2021 году, но тогда она не пошла в релиз, оставшись в бете-версии ОС.

Android разделит громкость звонков и уведомлений
© Ferra.ru

Кто-то из вас может сказать: “ну так у меня уже есть такое разделение”. Однако, как минимум, на телефонах Google Pixel и Nothing Phone (1) эти ползунки громкости объединены.

Google протестировал эту функцию в Android 13 QPR2 Beta 1 еще в декабре 2021 года, но она не была включена в стабильную версию, выпущенную в марте. Однако команда, создающая отдельные ползунки, продолжает работать.

В субботу Google обновил запись о запросе функции в трекере проблем Android сообщением: «запрошенная функция будет доступна в одной из будущих сборок».

Неясно, появится ли это изменение в Android 13 QPR3 или 14, но ожидается, что это улучшит пользовательский опыт.

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