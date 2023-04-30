Android разделит громкость звонков и уведомлений

Google намекнул, что в Android 13 QPR3 или 14 могут появиться отдельные ползунки для громкость звонка и уведомлений. Эту функцию замечали еще в 2021 году, но тогда она не пошла в релиз, оставшись в бете-версии ОС.

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Кто-то из вас может сказать: “ну так у меня уже есть такое разделение”. Однако, как минимум, на телефонах Google Pixel и Nothing Phone (1) эти ползунки громкости объединены.

Google протестировал эту функцию в Android 13 QPR2 Beta 1 еще в декабре 2021 года, но она не была включена в стабильную версию, выпущенную в марте. Однако команда, создающая отдельные ползунки, продолжает работать.

В субботу Google обновил запись о запросе функции в трекере проблем Android сообщением: «запрошенная функция будет доступна в одной из будущих сборок».