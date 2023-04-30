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Новый флагманский смартфон Samsung получит «автомобильный» аккумулятор

По сведениям портала SamMobile, производитель намерен использовать метод штабелирования, который применяется при производстве аккумуляторов для электрокаров. Для этого привлекут специалистов подразделения Samsung SDI, создающих литий-ионные батареи для автомобилей с электрическими двигателями. В компании отмечают, что благодаря такому методу будет обеспечена увеличенная емкость батареи (прирост до 10%).

Новый флагманский смартфон Samsung получит «автомобильный» аккумулятор
© mirnov.ru

Нынешний флагман Samsung, модель S23 Ultra укомплектован аккумулятором емкостью 5000 мАч. Устройство представили 1 февраля 2023 года на презентации Galaxy Unpacked. В продажу смартфон поступил 17 февраля 2023 года.

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