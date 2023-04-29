Twitter добавил функцию монетизации контента

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что в Twitter стала доступна платная подписка для авторов контента. Об этом он написал в своем микроблоге.

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«Создатели контента теперь могут включить подписку на свои тексты, фото и видео по всему миру на этой платформе!» — заявил предприниматель.

Маск отметил, что для активации подписки на iPhone требуется на несколько дней больше, так как все подписки должны быть одобрены Apple.

Ранее основатель и экс-глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Маском. По данным Bloomberg, бизнесмен, который изначально положительно оценивал сделку по покупке Twitter, поменял свою точку зрения.