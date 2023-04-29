Нейросети сравнили с ядерным оружием

Развитие нейросети может стать опаснее для человечества, чем ядерное оружие. Все материалы, созданные ИИ, должны иметь специальные пометки. Об этом израильский писатель Юваль Ной Харари написал в колонке для Economist.
Писатель считает, что нейросети могут стать неконтролируемыми, в отличие от ядерного оружия. Искусственный интеллект научится совершенствоваться, «создавать лучшие версии себя» и превзойдет людей. В этом его главная опасность.
Харари отметил, что ИИ уже умеет составлять предложения в полноценный связный текст, который трудно отличить от написанного человеком. Это означает, что ИИ начал встраиваться в культуру человечества. Однажды нейросети начнут обманывать людей, создавая ложный контент и фейковые новости.
«Мы только что столкнулись с инопланетным разумом здесь, на Земле. Мы мало что знаем об нем, кроме того, что это может разрушить нашу цивилизацию. Мы должны положить конец безответственному развертыванию инструментов ИИ в общественной сфере и регулировать ИИ до того, как он будет регулировать нас», - подытожил автор.
Он предложил правило - сделать обязательным для ИИ раскрытие информации о том, что он является ИИ.
«Если я разговариваю с кем-то, и я не могу сказать, человек это или искусственный интеллект — это конец демократии», - написал Харари.
Харари – военный историк-медиевист, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, автор книги «Sapiens: Краткая история человечества».