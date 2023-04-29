Нейросети сравнили с ядерным оружием

«Мы только что столкнулись с инопланетным разумом здесь, на Земле. Мы мало что знаем об нем, кроме того, что это может разрушить нашу цивилизацию. Мы должны положить конец безответственному развертыванию инструментов ИИ в общественной сфере и регулировать ИИ до того, как он будет регулировать нас», - подытожил автор.