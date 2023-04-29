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29 минут назад

Нейросети сравнили с ядерным оружием

Елена Прошина

Развитие нейросети может стать опаснее для человечества, чем ядерное оружие. Все материалы, созданные ИИ, должны иметь специальные пометки. Об этом израильский писатель Юваль Ной Харари написал в колонке для Economist.

Нейросети сравнили с ядерным оружием
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Писатель считает, что нейросети могут стать неконтролируемыми, в отличие от ядерного оружия. Искусственный интеллект научится совершенствоваться, «создавать лучшие версии себя» и превзойдет людей. В этом его главная опасность.

Харари отметил, что ИИ уже умеет составлять предложения в полноценный связный текст, который трудно отличить от написанного человеком. Это означает, что ИИ начал встраиваться в культуру человечества. Однажды нейросети начнут обманывать людей, создавая ложный контент и фейковые новости.

«Мы только что столкнулись с инопланетным разумом здесь, на Земле. Мы мало что знаем об нем, кроме того, что это может разрушить нашу цивилизацию. Мы должны положить конец безответственному развертыванию инструментов ИИ в общественной сфере и регулировать ИИ до того, как он будет регулировать нас», - подытожил автор.

Он предложил правило - сделать обязательным для ИИ раскрытие информации о том, что он является ИИ.

«Если я разговариваю с кем-то, и я не могу сказать, человек это или искусственный интеллект — это конец демократии», - написал Харари.

Харари – военный историк-медиевист, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, автор книги «Sapiens: Краткая история человечества».

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