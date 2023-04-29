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Twitter заблокировал страницы двух крупнейших индийских СМИ

Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальные аккаунты индийских телеканала NDTV и информагентства ANI. Об этом сообщает ТАСС.

Twitter заблокировал страницы двух крупнейших индийских СМИ
© Газета.Ru

По данным агентства, при попытке открыть их профили появляется сообщение: «Такой учетной записи нет».

«Twitter заблокировал крупнейшее информационное агентство Индии, у которого 7,6 млн подписчиков», — заявила редактор ANI Смита Пракаш.

По ее словам, СМИ получило сообщение от Twitter, что для создания аккаунта «пользователю должно быть не меньше 13 лет». Иными словами, Twitter определил, будто информагентство не соответствуете данным возрастным требованиям.

Руководство соцсети пока не давало комментариев на тему этой ситуации.

Накануне стало известно, что популярная сингапурская стримерша, 21-летняя Ченг «Kiaraakitty» Вин Йи была снова заблокирована на платформе Twitch после проведения прямого эфира. Однако ни она, ни представитель Twitch пока не сообщили, что именно стало причиной такого решения модераторов сервиса.

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