AMD заявила о превосходстве своих видеокарт над моделями NVIDIA по цене и объему памяти

Компания AMD напомнила о преимуществах своих видеокарт перед конкурентами в лице Nvidia по их стоимости и объему памяти. Об этом сообщает портал WCCFtech со ссылкой на публикацию старшего директора AMD по маркетингу игрового подразделения Сасы Маринковича.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Так, Маринкович разместил на своей странице в Twitter изображение, на котором сравниваются цены видеокарт с разным объемом памяти. По его словам, компания предоставляет пользователям возможность купить видеокарты с 16 ГБ памяти за $500, в то время как графические адаптеры с аналогичным объемом памяти от Nvidia предлагаются по цене в $1,2 тыс.

Так, за $500 AMD продает среднебюджетную видеокарту Radeon RX6800 с 16 ГБ памяти. Nvidia же за $550 предлагает RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти. Самая дешевая графическая карта Nvidia с 16 ГБ является RTX 4080, которая стоит $1,2 тыс.

При этом модель от AMD не является самой дешевой видеокартой с 16 ГБ памяти на рынке — по состоянию на апрель 2023 года цена графического ускорителя Intel Arc A770 на 16 ГБ в США составляет около $350. Однако стоит учитывать, что производительность этой видеокарты значительно ниже по сравнению с RX 6800.