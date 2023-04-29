В Telegram обнаружили вирус, крадущий данные пользователей компьютеров Apple

Специалисты по интернет-безопасности обнаружили опасное программное обеспечение для macOS. Программа умеет похищать разнообразные данные с устройств пользователей, пишет пресс-служба компании Cyble.

Эксперты уточнили, что инфостилер AMOS в настоящее время активно продается в Telegram-каналах в составе пакетов, в которые входят как сама программа, так и веб-панель для управления зараженными гаджетами, а также инструменты для подбора приватных ключей. Стоимость пакета составляет $1000 в месяц.

По данным специалистов, инфостилер проникает на Mac через установочные файлы различных приложений, активируется при распаковке dmg-файлов.

Ключевой целью вируса после активации становятся криптокошельки, логины и пароли от сервисов, сохраненные в браузерах пользователей, банковская конфиденциальная информация.