В Telegram обнаружили вирус, крадущий данные пользователей компьютеров Apple

В Telegram обнаружили новый вирус, крадущий данные пользователей компьютеров Apple
Специалисты по интернет-безопасности обнаружили опасное программное обеспечение для macOS. Программа умеет похищать разнообразные данные с устройств пользователей, пишет пресс-служба компании Cyble.
Эксперты уточнили, что инфостилер AMOS в настоящее время активно продается в Telegram-каналах в составе пакетов, в которые входят как сама программа, так и веб-панель для управления зараженными гаджетами, а также инструменты для подбора приватных ключей. Стоимость пакета составляет $1000 в месяц.
По данным специалистов, инфостилер проникает на Mac через установочные файлы различных приложений, активируется при распаковке dmg-файлов.
Ключевой целью вируса после активации становятся криптокошельки, логины и пароли от сервисов, сохраненные в браузерах пользователей, банковская конфиденциальная информация.
Эксперты призывают пользователей загружать программы только из официальных источников, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Кроме того, они напоминают, что не следует ходить по подозрительным ссылкам из электронной почты и мессенджеров.