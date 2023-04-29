Найдено одно из древнейших захоронений на острове Пуэрто-Рико

Исследуя стоянку Ортис в Кабо-Рохо на юго-западе острова Пуэрто-Рико, ученые обнаружили останки человека возрастом около 3,8 тысяч лет. Помимо этого археологи описали еще четырех древних пуэрториканцев, которые жили до 800 года до н.э. Изотопный анализ показал, что эти люди жили в разных районах острова. Следовательно, кладбище было общим для нескольких поселений. При этом погребальные обычаи могли не меняться несколько веков. Статья опубликована в журнале PLOS ONE.

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История Пуэрто-Рико до прибытия Колумба остается плохо изученной. Считается, что первые поселенцы прибыли на остров около 2500 года до н.э. Однако из-за влажного тропического климата Карибского архипелага многие археологические свидетельства исчезли. Так, на сегодняшний день ученые нашли всего 20 скелетов древних жителей Пуэрто-Рико.

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Теперь исследователи описали еще пять древних пуэрториканцев, скелеты которых археологи нашли на стоянке Ортис. Морской тропический климат плохо сказался на их сохранности. Так, во всех пяти могилах в среднем сохранилось около 20% от скелета. Это существенно усложнило исследование. Например, состояние одного из найденных скелетов позволяет сказать, что останки принадлежали взрослому человеку, но ни пол, ни возраст на момент смерти ученым узнать не удалось. Зато они смогли определить их у других особей. Так, самой старшей оказалась единственная женщина. Она было ростом около 130 см и умерла примерно в 45 лет. Самый молодой из похороненных мужчина, который умер в возрасте 17-25 лет. Рост остальных трех человек, предположительно мужчин, исследователи оценили в 135–167 см.

Анализ изотопов углерода, содержащегося в костях, помог ученым определить возраст найденных останков. Старейший из них жил около 1880 и 1530 годов до нашей эры, а самый «юный» датирован 800 годом до н.э. Это свидетельствует о том, что кладбищем в Ортисе пользовались более 1000 лет. Однако такой результат может быть искажением, вызванным морским климатом. В пользу этой версии свидетельствует расположение могил рядом друг с другом, на одной глубине и с одинаковой ориентацией тел головой на запад. С другой стороны, сходства этих останков говорят об определенной традиции похоронного ритуала, который мог практиковаться на протяжении нескольких столетий. У одного из пяти отличался погребальный обряд на его костях были найдены следы нагрева. Это могла быть попытка кремации.

Анализ более стабильных изотопов стронция показал примерное место жительства четырех обнаруженных индивидуумов. Оказалось, что все они родились в пределах нескольких километров или десятков километров от кладбища, однако индивидуальные особенности соотношения стронция-86 и стронция-87 могут свидетельствовать о разных местах жительства. Эти данные позволяют предположить, что кладбище было общим для нескольких поселений, расположенных недалеко друг от друга. Изотопный состав также рассказал о диете древних людей. В частности, у трех из четырех исследованных особей основу рациона составляли пресноводные и наземные животные: до 35% от потребляемых калорий. У одного из захороненных основной пищей были растения 38%, а на долю животных пришлось 27%. На морские продукты питания у всех четырех приходилось до 25% рациона. Ученые сравнили питание людей из Ортиса с данными палеодиеты человека из погребения Марука, другого представителя древних людей в Пуэрто-Рико. Выяснилось, что люди из Ортиса ели на 10% больше животной морской пищи и на 10% меньше растительной.