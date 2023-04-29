Ученые рассказали об опасности появления новой пандемии

Ученые из Университета Торонто выяснили, что птичий грипп H5N1 может эффективно заражать хорьков, хотя ранее считалось, что он заражает почти исключительно птиц. Это означает, что вирус может приспособиться к заражению человека.

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Исследование находится на рассмотрении в журнале Nature. H5N1 – штамм птичьего гриппа, вызвавший вспышку 2023 года, охватившую весь мир. Во всем мире было зарегистрировано менее 900 случаев заражения людей, то есть вирус почти никогда не заражает человека. При этом сейчас вирус убивает почти 50% заболевших.

Птичий грипп обычно передается при тесном контакте с инфицированной птицей, живой или мертвой. В новом исследовании ученые заразили хорьков одним из четырех штаммов H5N1. Дыхательные пути хорьков похожи на человеческие, что дало экспертам представление о том, каким образом вирус может взаимодействовать с людьми. H5N1, выделенный из зараженной птицы, привел к летальным исходам среди хорьков. Это означает, что у штамма могли развиться определенные приспособления, обеспечивающие более эффективную передачу и размножение вируса.