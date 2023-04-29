SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas был отменен за минуту до старта. Новый рекорд последовательных стартов установить не удалось, пишет РИА Новости.

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Агентство напоминает, что компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска, когда на 59-й секунде обратного отсчета руководитель остановил его. Причина отмены пока не раскрывается. Портал Spaceflight Now отмечает, что новая попытка старта может быть предпринята приблизительно через сутки.