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SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта

Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas был отменен за минуту до старта. Новый рекорд последовательных стартов установить не удалось, пишет РИА Новости.

SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта
© SpaceX

Агентство напоминает, что компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска, когда на 59-й секунде обратного отсчета руководитель остановил его. Причина отмены пока не раскрывается. Портал Spaceflight Now отмечает, что новая попытка старта может быть предпринята приблизительно через сутки.

Если бы запуск Falcon Heavy состоялся, старт двух орбитальных миссий с таким коротким промежутком времени мог стать рекордом для SpaceX.

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