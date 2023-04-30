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Twitter ввел платные сообщения

Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, а также владелец одной из самых популярных соцсетей в мире Twitter, объявил, что создатели контента теперь могут включить платную подписку на свой контент в соцсети. Выкладывая свои фотографии, видео и сообщения, они будут зарабатывать деньги.

Twitter ввел платные сообщения
© Ferra.ru

Другие пользователи могут подписаться на своих любимых создателей контента, чтобы получить доступ к их текстам, фотографиям и видео. Однако подписка для iPhone потребует одобрения со стороны Apple, поэтому им придется подождать.

Ожидается, что этот шаг Маска даст толчок росту доходов Twitter (комиссию никто не отменял) и побудит больше авторов делиться своим контентом на платформе. Пока неясно, насколько успешной окажется эта функция, но такие инициативы есть и в других социальных сетях.

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