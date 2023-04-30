Twitter ввел платные сообщения

Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, а также владелец одной из самых популярных соцсетей в мире Twitter, объявил, что создатели контента теперь могут включить платную подписку на свой контент в соцсети. Выкладывая свои фотографии, видео и сообщения, они будут зарабатывать деньги.

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Другие пользователи могут подписаться на своих любимых создателей контента, чтобы получить доступ к их текстам, фотографиям и видео. Однако подписка для iPhone потребует одобрения со стороны Apple, поэтому им придется подождать.