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49 минут назад

SpaceX впервые почти параллельно проводит 2 коммерческих пуска

Елена Прошина

Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с коммерческими спутниками интернет-связи O3b mPOWER. Следующий запуск проведут примерно через два часа, компания ведет прямую трансляцию, пишет РИА Новости.

SpaceX впервые почти параллельно проводит 2 коммерческих пуска
Фото: ТАССТАСС

Сегодня в 1.12 мск состоялся запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал. Ракета выводит на орбиту два спутника O3b mPOWER для компании SES из Люксембурга. Запуск планировали провести еще в четверг, но плохая погода вынудила SpaceX изменить планы — в район стартовой площадки ударила молния. Ни спутник, ни ракета не были повреждены.

Сегодня примерно в 2.29 мск с соседней стартовой площадки, которая находится в пяти километрах от первого старта, должна быть запущена ракета Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas. Аппарат выведут на геостационарную орбиту, он предназначен для распространения интернета в сельской местности, на кораблях и пассажирских авиалайнерах. Этими стартами занимаются две группы специалистов SpaceX.

Портал Spaceflight Now уточнил, что если оба запуска пройдут успешно, то это будет самый короткий промежуток между двумя стартами SpaceX и самое короткое время между двумя орбитальными запусками с мыса Канаверал с 1966 года.

Наука и техника,SpaceX,
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