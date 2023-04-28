Ученые: квазары возникают при столкновении галактик

Ученые раскрыли тайну одних из самых ярких объектов во Вселенной — квазаров. Они возникают, когда две галактики сталкиваются друг с другом и их газовые массы устремляются в черные дыры, расположенные в центре этих галактик. При этом газ выделяет необычайное количество энергии в форме излучения. Современные телескопы могут фиксировать свечение квазаров, которые говорят о событиях тринадцатимиллиардной давности. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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Квазары — это одни из самых ярких объектов во Вселенной: они светятся также ярко, как триллион звезд, помещенных в объем размером с нашу Солнечную систему. Однако причина такой мощной активности вот уже 60 лет оставалась неизвестной.

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Международный коллектив ученых показал, что высокая мощность излучения возникает при столкновении галактик. Авторы использовали изображения, полученные телескопом Исаака Ньютона в Ла-Пальме (Испания), и заметили искажение во внешних областях галактик, имеющих квазары.

Галактики содержат значительное количество газа, который большую часть времени вращается вне досягаемости сверхмассивных черных дыр, расположенных в центре большинства галактик. Когда галактики сталкиваются, газ направляется к черной дыре в центре галактики. Непосредственно перед его поглощением черной дырой, газ выделяет огромное количество энергии в форме излучения. Так возникает квазар.

Ученые наблюдали за 48 галактиками с квазарами и сравнивали их с более чем 100 галактик без них. Оказалось, что галактики, имеющие квазары, примерно в три раза чаще взаимодействуют или сталкиваются с другими галактиками. Воспламенение квазара может вытеснить остальной газ из галактики, что помешает ей формировать новые звезды еще на протяжении миллиардов лет.

«Квазары являются одним из самых экстремальных явлений во Вселенной, и то, что мы видим, вероятно, будет представлять будущее нашей собственной галактики Млечный Путь, когда она столкнется с галактикой Андромеды примерно через пять миллиардов лет», — рассказывают авторы исследования.