Представлен новый мощный процессор для смартфонов среднего класса

Тайваньский разработчик микроэлектроники MediaTek без предварительных анонсов представил новый мобильный процессор Dimensity 7050. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Dimensity 7050 является улучшенной версией процессора для устройств средней ценовой категории прошлого поколения Dimensity 1080. Новый чип изготовлен по 6-нм техпроцессу TSMC и имеет восемь ядер, поделенных на два кластера.
В первый кластер входят два высокопроизводительных ядра Cortex-A78 c частотой 2,6 ГГц, а во второй – шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Mali-G68 МС4 с поддержкой оперативной памяти типов LPDDR5 и LPDDR4х.
Выяснилось также, что новый чип поддерживает экран с максимальным разрешением до 2520 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Возможно подключение камеры с максимальным разрешение до 200 МП. Есть поддержка форматов и стандартов записи и воспроизведения видео 4К, HDR, HDR-ISP, MENR, HEVC, H.264, MPEG-1/2/4 и VP-9.
Из новейших коммуникационных модулей Dimensity 7050 поддерживает Wi-Fi 6, 5G и систему навигации GNSS.
Ожидается, что Dimensity 7050 дебютирует вместе с серией смартфонов Realme 11, то есть в начале мая 2023 года.