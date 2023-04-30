Представлен новый мощный процессор для смартфонов среднего класса

Тайваньский разработчик микроэлектроники MediaTek без предварительных анонсов представил новый мобильный процессор Dimensity 7050. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Unsplash

Dimensity 7050 является улучшенной версией процессора для устройств средней ценовой категории прошлого поколения Dimensity 1080. Новый чип изготовлен по 6-нм техпроцессу TSMC и имеет восемь ядер, поделенных на два кластера.

В первый кластер входят два высокопроизводительных ядра Cortex-A78 c частотой 2,6 ГГц, а во второй – шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 с частотой до 2 ГГц. В качестве графического ускорителя выступает Mali-G68 МС4 с поддержкой оперативной памяти типов LPDDR5 и LPDDR4х.

Выяснилось также, что новый чип поддерживает экран с максимальным разрешением до 2520 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Возможно подключение камеры с максимальным разрешение до 200 МП. Есть поддержка форматов и стандартов записи и воспроизведения видео 4К, HDR, HDR-ISP, MENR, HEVC, H.264, MPEG-1/2/4 и VP-9.

Из новейших коммуникационных модулей Dimensity 7050 поддерживает Wi-Fi 6, 5G и систему навигации GNSS.