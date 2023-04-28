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Разработку первого iPhone с USB-C подтвердили

Выход первого iPhone с портом USB-C косвенно подтвердили. Об этом сообщает издание BGR.

Разработку первого iPhone с USB-C подтвердили
© globallookpress.com

Журналисты медиа сослались на известного инсайдера под ником ShrimpApplePro. По его информации, американская компания начала производство специальной версии проводных наушников EarPods, которые будет иметь разъем USB-C вместо Lightning. Автор заявил, что запуск подобного аксессуара в производство является лучшим доказательством, что осенью 2023 года Apple выпустит первый смартфон с USB-C — iPhone 15.

Авторы BGR отметили, что, несмотря на наличие беспроводных наушников в ассортименте Apple, многие потребители до сих пор пользуются проводной гарнитурой. Так, осенью 2022 года глава корпорации Тим Кук заявил, что Apple до сих пор производит и продает EarPods, причем наушники пользуются хорошей популярностью.

По словам инсайдера, порт USB-C появится в смартфонах серии iPhone 15. Таким образом Apple отреагирует на требования Евросоюза о применении универсального разъема в гаджетах.

В марте авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple намерена представить новую версию беспроводных наушников AirPods Pro — с USB-C. По информации специалиста, подобный гаджет выйдет во втором-третьем квартале 2023 года.

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