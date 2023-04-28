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iScience: потомки заселивших Америку сибиряков до сих пор живут на Аляске

Ученые из Университета в Буффало выяснили, что некоторые современные коренные жители Аляски до сих пор живут почти точно там же, где жили их предки три тысячи лет назад. Исследование опубликовано в журнале iScience.

Потомки заселивших Америку сибиряков до сих пор живут на Аляске
© РИА Новости

В ходе своих исследований на Аляске биологи изучали останки млекопитающих, которые были найдены в пещере на юго-восточном побережье штата. Первоначально было установлено, что одна кость принадлежала медведю. Однако генетический анализ показал, что это останки женщины.

Исследователи изучили геном 3000-летней женщины и обнаружили, что она наиболее тесно связана с коренными жителями Аляски, живущими в этом районе сегодня. Это открытие подтверждает идею о том, что генетическая преемственность на юго-востоке Аляски продолжается тысячи лет.

Первые люди оказались в Америке 24 тысячи лет назад. Они пришли из Сибири через участок суши, соединявший Евразию и Америку. Некоторые люди добрались до края Южной Америки. Другие поселились в районах гораздо ближе к месту их происхождения. Открытие ученых означает, что многих их потомки до сих пор живут там же.

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