Орбиту МКС подняли на 1,95 км перед стартом "Прогресса МС-23"

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-23". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса , распространенном в воскресенье.

"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-23", - отметили в госкорпорации.

По предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к станции. Они были включены в 03:31 мск и проработали 716,8 секунды.