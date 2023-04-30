Орбиту МКС подняли на 1,95 км перед стартом "Прогресса МС-23"

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-23". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля "Прогресс МС-23", - отметили в госкорпорации.
По предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22", пристыкованного к станции. Они были включены в 03:31 мск и проработали 716,8 секунды.
На МКС сейчас несут вахту космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн, Фрэнк Рубио, Вуди Хобург и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.
Запуск грузового корабля "Прогресс МС-23" запланирован на 24 мая.