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Nokia анонсировала ударопрочный смартфон XR21 за $499

Компания HMD Global представила под брендом Nokia новый смартфон XR21, главной особенностью которого является корпус с улучшенной защитой. Об этом сообщает немецкий портал WinFuture.

Nokia анонсировала ударопрочный смартфон XR21 за $499
© Nokia

Смартфон XR21 защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Также новинка имеет прорезиненный бампер по периметру, который должен защищать ее от повреждений при падении.

В остальном XR21 – это заурядный смартфон с 6,5-дюймовым IPS-экраном на 120 Гц, уже давно не новым процессором Snapdragon 695, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Также имеется аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

У XR21 есть система из двух основных камер. Первая получила широкоугольную линзу и сенсор с разрешением 64 МП, а вторая имеет телеобъектив для оптического увеличения и матрицу с разрешением 8 МП. Спереди расположена селфи-камера на 16 МП.

Когда новинка поступит в продажу, не сообщается. При этом известно, что HMD Global будет просить за XR21 $499, что по курсу на 28 апреля равно примерно 40 тыс. руб.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Nokia выпустила современный кнопочный телефон дешевле 3 тыс. руб.

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