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14 минут назад

Эксперт объяснил решение МТС ввести плату за раздачу интернета

Семён Капранов
Леонтий Букштейнэксперт

Шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн прокомментировал решение компании МТС начать брать дополнительную плату с абонентов за раздачу интернета с телефона.

К этому шло. Те условия, в которые попали наши операторы мобильной связи, не подразумевают предоставления абонентам каких-то скидок и бонусов. Первые месяцы после ухода поставщиков оборудования были более-менее благоприятными, но дальше стало сложнее. Операторам нужно как-то возмещать потери. Замещение займет минимум два года, а в это время оператором нужно продолжать работу. У них тысячи вышек, на которых подвешено недешевое оборудование... Мы привыкли, что в России одни из самых низких цен на мобильный интернет и связь. Но обстановка диктует их повышение - многолетние поставщики оборудования уходят.
Леонтий Букштейн
Леонтий БукштейнШеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации"
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Специалист подчеркнул, что работа мобильных операторов регулируется государством, которое "не допустит самодеятельности".

"Операторы должны согласовывать изменения в своих тарифах, объяснять их необходимость регулирующим органам", — отметил собеседник Рамблера.

Чтобы сэкономить на услугах мобильной связи и интернета, эксперт посоветовал абонентам тщательно выбирать подходящие им тарифы.

"Порой абоненты даже не задумываются о том, какой у них тариф. Мол, сумма оплаты нормальная - ну и ладно. При этом многие тарифы уже опустились в архив, а им на смену пришли новые. Поэтому нужно внимательно следить за предложениями операторов. Возможность сохранения номера при смене сотового оператора дает им соответствующие стимулы.

Кроме того, экономить позволяют и пакетные предложения, когда операторы предлагают мобильную связь, домашний интернет и телевидение в одном тарифе. За год с таким тарифом можно сэкономить приличную сумму", — сказал эксперт.

Ранее, как сообщали "Ведомости", абоненты МТС начали получать уведомления о платной раздаче интернета с их устройств. Теперь при каждом включении этой функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета за 49 руб. До этого пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. С 4 мая, чтобы поделиться интернетом, нужно будет подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства. Опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.

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