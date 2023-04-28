Эксперт объяснил решение МТС ввести плату за раздачу интернета

"Порой абоненты даже не задумываются о том, какой у них тариф. Мол, сумма оплаты нормальная - ну и ладно. При этом многие тарифы уже опустились в архив, а им на смену пришли новые. Поэтому нужно внимательно следить за предложениями операторов. Возможность сохранения номера при смене сотового оператора дает им соответствующие стимулы. Кроме того, экономить позволяют и пакетные предложения, когда операторы предлагают мобильную связь, домашний интернет и телевидение в одном тарифе. За год с таким тарифом можно сэкономить приличную сумму", — сказал эксперт.

Ранее, как сообщали "Ведомости", абоненты МТС начали получать уведомления о платной раздаче интернета с их устройств. Теперь при каждом включении этой функции у абонента будет активироваться специальный пакет интернета за 49 руб. До этого пользователь мог создать точку доступа и раздавать трафик бесплатно. С 4 мая, чтобы поделиться интернетом, нужно будет подключить пакет 50 Гб за 49 руб. и раздавать его на другие устройства. Опция действует для тех абонентов, у кого подключены пакеты с безлимитным интернетом, и касается она передачи трафика по WiFi, USB и Bluetooth.