«Страшная Барби»: обнаружен один из самых мощных космических взрывов в истории

Астрономы обнаружили один из самых длинных, ярких и энергичных космических объектов в истории. Удивительно яркую вспышку света, длившуюся более двух лет, назвали «Страшная Барби».

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Далекий от Земли объект нашли в огромном наборе данных, собранных управляемыми компьютером телескопами. Страшная Барби родилась в последней агонии звезды, «разорванной» в клочья сверхмассивной черной дырой.

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Черные дыры питаются звездами, которые встречаются на их пути, используя силы, вызванные огромным гравитационным притяжением. По мере того, как звезда подтягивается все ближе к «пасти» черной дыры, гравитация, воздействующая на участок звезды, расположенный ближе к черной дыре, становится намного сильнее, чем на ее обратной стороне. Это превращает звезду в длинную, похожую на лапшу нить, которая слой за слоем туго «обматывается» вокруг черной дыры — как спагетти вокруг вилки.

Затем «лапша» из плазмы быстро ускоряется вокруг черной дыры и превращается в огромную струю энергии и материи, производящую характерный яркий луч света. Переходное явление можно засечь оптическими, рентгеновскими и радиоволновыми телескопами.

Свет Страшной Барби путешествовал около 7,7 млрд лет по расширяющейся ткани пространства-времени и исходил из отдаленной области неба, поэтому астрономы не заметили это событие напрямую. Благодаря системе машинного обучения исследователи проверили данные многих наблюдений, после чего уже нашли чрезвычайно яркий источник света.

Но Страшная Барби (официальное название — ZTF20abrbeie) выглядит странно даже среди других редких и экстремальных астрономических явлений. Оно намного ярче, чем любое другое кратковременное явление. Несмотря на то, что переходные явления обычно длятся всего несколько недель или месяцев, Страшная Барби горит уже более двух лет, и нет никаких признаков того, что она погаснет.