Самолеты SSJ-100 начали «переобувать» в российские шины

«Россия» начала замену зарубежных авиашин на отечественные
Авиакомпания «Россия» начала закупку и эксплуатацию авиашин от российского поставщика «ЯШЗ авиа» на самолетах SSJ-100. Как сообщает ТАСС, ранее на них использовались шины от зарубежного поставщика.
Как отметил летный директор авиакомпании «Россия» Георгий Баринов, первые два SSJ-100, укомплектованные шинами российского производителя, уже совершают свои полеты. Он отметил, что главный приоритет авиакомпании — безопасность полетов, из-за чего использование качественных расходных деталей является ответственной задачей.
«Авиашины призваны обеспечивать максимальную надежность на разбеге, при взлете, пробеге и посадке, а также плавное движение во время руления и буксировки. Воздушное судно должно вести себя стабильно и не вызывать замечаний у экипажа», — заявил он.
Баринов подчеркнул, что современные авиашины делают из смесей натурального синтетического каучука, а также слоев стального корда. По его словам, авиашина — сложный высокотехнологичный элемент конструкции шасси самолета. К нему предъявляется ряд условий — надежность на высоких скоростях и устойчивость к серьезным динамическим и статическим нагрузкам.