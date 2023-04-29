Новая камера, мощное железо и высокая цена. Каким будет iPhone 15?

До презентации нового поколения iPhone осталось меньше полугода. Как обычно, первые слухи начали появляться еще в конце прошлого года, но сейчас можно составить практически полноценное представление о том, какими будут iPhone 15. Станет ли Apple поднимать цены на свои смартфоны на фоне грядущего кризиса? Как европейские законы заставят компанию отказаться от собственного стандарта зарядок? «Лента.ру» рассказывает, что известно о серии iPhone 15 на данный момент и какие важные функции должны получить новые аппараты.

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Практически нет сомнений, что в новом поколении — iPhone 15 — появятся четыре смартфона. Базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут получить слегка увеличенный экран, премиальные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут иметь новые камеры и новый процессор. Осенью 2022 года американская компания впервые круто разделила телефоны линейки на стартовые и топовые: так, если iPhone 14 получил лишь небольшой минорный апдейт, то 14 Pro имел и немного обновленный дизайн с вырезом вверху экрана, и более продвинутую камеру на 48 мегапикселей, и новейший чип A16 Bionic. Ожидается, что в новом поколении Apple снова даст понять, что за реальный апгрейд придется доплатить несколько сотен долларов.

Luiz Gustavo Ribeiro / MacMagazine

Однако сперва речь шла о пяти моделях. Через несколько недель после релиза серии iPhone 14 известный автор LeaksApplePro заявил, что спустя год Apple выпустит новый телефон iPhone 15 Ultra. Блогер отметил, что гаджет будет исключительным и самым передовым флагманом. Так, если iPhone 15 Pro и 15 Pro Max будут по сути одинаковыми смартфонами, отличающимися лишь размерами, версия с припиской Ultra получит титановый корпус, разогнанный процессор и самую лучшую камеру в линейке смартфонов Apple. Однако спустя месяцы о сообщении инсайдера забыли — по крайней мере, другие эксперты промолчали о возможном выходе «ультры».

Судя по слухам, в этом году Apple не станет экспериментировать: два доступных смартфона и два флагмана, различающиеся между собой лишь размерами экрана. От релиза компактной mini-модели отказались — фирма выпускала 5,4-дюймовые девайсы всего два сезона, в 2020 и 2021 годах. Парадоксально, но даже на фоне мирового экономического кризиса дешевые смартфоны Apple проигрывали моделям с ценником за тысячу долларов — iPhone 14 и 14 Plus не показали уверенного старта на глобальном рынке. Хотя устройство 2021 года — iPhone 13, — будучи все еще в продаже, остается самым популярным в мире телефоном.

Никакой разницы

Внешний вид главного продукта Apple последний раз радикально менялся в 2020 году, когда выпустили iPhone 12 с плоскими гранями. До этого была мини-революция 2017-го, связанная с выходом первого iPhone с «монобровью». Однако ожидать крупного редизайна раз в три года не стоит — образ телефона сформировался. Это подтверждают первые рендеры iPhone 15, на которых все тот же смартфон, что и раньше, но с небольшими изменениями. Устройства получат плоскую металлическую рамку с небольшим закруглением, за счет чего телефон будет удобнее держать в руке. Остальные элементы будут ровно такими же, что и у смартфонов Apple последних лет, — задник из стекла, дисплей с вырезом, огромный блок камер в углу.

Инсайдеры подчеркивают, что в 2023 году Dynamic Island останется эксклюзивом Pro-версий смартфонов, а младшие получат ту же «монобровь», что была в iPhone 12, 13 и 14. Есть осторожные предположения, что «островок» получат и бюджетные модели, но это потребует изменения заказа передних OLED-панелей у поставщиков. В любом случае, это не тот прорыв, который ожидается от Apple, и Dynamic Island с момента выхода iPhone 14 Pro так и не стал чем-то большим, чем просто другой формой выреза под фронтальную камеру.

Разговоров о том, что Apple вовсе уберет подобные вырезы и спрячет Face ID под экран, нет. Да, за красивыми анимациями и контекстной информацией Apple удалось спрятать вырез за этот «остров», но сейчас с ним работают лишь несколько приложений и функций: звонилка, уведомление о низком заряде аккумулятора, диктофон, плеер, таймер и еще пара сервисов. Скорее всего, Dynamic Island будут использовать в смартфонах бренда еще три-четыре года.

В конце 2022 года сразу несколько инсайдеров узнали о том, что Apple постепенно начнет отказываться от физических кнопок в смартфонах. Не сказать, что отсутствие кнопки Home с Touch ID в iPhone X было неожиданностью — к этому времени на рынке уже были безрамочные смартфоны. Однако пока ни один крупный производитель гаджетов не убирал со своих устройств физические кнопки для управления громкостью и включения питания.

Судя по слухам, в линейке iPhone 15 классические кнопки заменят на сенсорные поверхности с моторчиком Taptic Engine, отвечающим за тактильную отдачу. Этот механизм появился еще в iPhone 6S и с тех пор применялся во всех смартфонах бренда, делая аппараты более «живыми». То есть вместо кнопок на корпусе будет выступ, нажатие на который имитирует нажатие физической кнопки. Подобный подход повысит надежность гаджетов, ведь сенсорные кнопки не имеют движущихся деталей — в этой конструкции нечему ломаться. Да и к тому же чем меньше отверстий в девайсе и подвижных частей, тем ниже вероятность проникновения влаги и мусора. Та же участь уготована и рычажку над качелькой громкости, который переводит смартфон в беззвучный режим, — его тоже заменят на сенсорную кнопку.

Apple может отказаться от кнопок на корпусе в iPhone 15

Продолжая тенденцию разделения смартфонов на стартовые и премиальные, Apple может выбрать в качестве основного материала для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max титан. Сейчас компания из Купертино применяет в производстве флагманов сталь, однако новый материал считается более прочным и твердым, а также имеет более высокую коррозионную стойкость и меньший вес. Смартфоны Apple не отправляют в космос и не эксплуатируют при критически высоких или низких температурах, поэтому решение выбора материала для корпуса имеет исключительно маркетинговую составляющую. Впрочем, Apple уже использовала титан в Watch Ultra, поэтому ничто не мешает сделать то же самое и с самой дорогой версией iPhone.

Apple

Еще один малозначительный апдейт ради привлечения внимания — новый цвет для смартфона. Кроме ставших классическими черного, белого и золотого — и их вариаций, — топовые флагманы в 2023 году выйдут в бордовом цвете. Apple продолжает копаться в палитре, выбирая для Pro-моделей сдержанные оттенки — как темно-фиолетовый в iPhone 14 Pro или бледно-голубой в iPhone 13 Pro. Скорее всего, обычные смартфоны получат привычные черную, белую, розовую, фиолетовую и красную расцветки с последующим расширением вариаций, как было с желтым iPhone 14.

@theapplehub

Молниеносный отказ

Осенью 2022 года Евросоюз запретил продажи гаджетов, не оснащенных универсальным портом USB-C, — Apple уже пообещала, что подчинится решению европейских чиновников. Возникают два вопроса: где и когда? С одной стороны, компания может выпустить для европейского рынка телефоны с USB-C: так, фирма уже производила iPhone исключительно с eSIM для рынка США, аппараты со слотом под две сим-карты — для Китая. С другой, чем больше вариантов смартфонов закажет производитель у своих поставщиков, тем сложнее окажется логистическая цепочка. Это намекает на то, что все новые смартфоны лишатся разъема Lightning в один момент.

Известно, что по закону у Apple и других IT-компаний есть время до конца 2024 года, чтобы наладить производство смартфонов с USB-C. Теоретически это означает, что iPhone 16, предварительно запланированный на 2024 год, может быть последним аппаратом с Lightning. Однако и аналитики, и инсайдеры говорят о том, что USB-C могут внедрить уже в 2023-м. Впрочем, корпорация Тима Кука может добавить USB-C эксклюзивно только для iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, обратив это себе на пользу рассказами о том, какой это удобный и профессиональный разъем.

Yalcin Sonat / Shutterstock / Fotodom

Отказ от Lightning нисколько не навредит Apple, с какой бы грустью ни комментировали новость о решении Евросоюза официальные лица компании. Во-первых, корпорация давно наладила выпуск гаджетов с USB-C — разъем используется во всех актуальных зарядных устройствах, планшетах и компьютерах. Во-вторых, Apple ничего не мешает, как и в случае с Lightning, брать деньги с производителей аксессуаров для iPhone за выпуск сертифицированных зарядок USB-C. Тем более Apple может заметно ограничить возможности неоригинальных кабелей и переходников. Поэтому все остальные USB-C-кабели, без маркировки Made for iPhone, могут быть урезаны по выдаваемой мощности или скорости передачи данных.

Переход на USB-C избавит от необходимости носить с собой отдельную зарядку лишь для iPhone

Теоретически с внедрением универсального разъема скорость зарядки смартфонов Apple должна увеличиться, но многое зависит от возможностей и желания руководителей компании. По мнению авторов многих IT-медиа, скорость зарядки остается главным недостатком телефонов Apple: пока китайские бренды позволяют заряжать свои устройства с мощностью 100 ватт и выше, девайсы с «яблочком» еле-еле разгоняются до 20 ватт.

Камера в порядке

Камеры — одна из особенностей смартфона, которой Apple выделяет объемный слот на каждой презентации. В этом году ожидается, что обновление — во всех смыслах крупное — получат только камеры топовых аппаратов. Инсайдеры сообщают, что камера iPhone 15 Pro останется практически без изменений, тогда как объективы iPhone 15 Pro Max будут еще больше выступать над корпусом. Очередное увеличение размера блока камер связывают с появлением перископического объектива, который позволит увеличить оптический зум для съемки на расстоянии. В ноябре 2022 года стало известно, что Sony разработала новый сенсор, который поможет камере смартфона получат гораздо больше света при недостаточном освещении. Это позволит в очередной раз улучшить качество ночных снимков.

Yalcin Sonat / Shutterstock / Fotodom

Судя по всему, стартовые смартфоны Apple снова оставят без значительного апгрейда, и это в очередной раз проведет разделительную черту между базовыми и премиальными моделями. К тому же в iPhone 15 и 15 Plus будет сделана ставка скорее на вычислительную фотографию и нейросети. Судя по рейтингу камер DxOMark, в котором iPhone 14 оказался в первой тридцатке мирового топа, недорогих сенсоров и искусственного интеллекта вполне достаточно для того, чтобы снимать на доступный смартфон приличные фотографии.

Мощность не в приоритете

Благодаря развитию полупроводниковой промышленности последние несколько лет при изучении новых смартфонов на производительность обращают внимание уже после того, как обсудили дизайн и прочие возможности устройств.

В 2023 году Apple может не участвовать в гонке процессоров: ее чип A16 Bionic уже опередил все существующие мобильные чипы, включая последний Snapdragon 8 Gen 2. Благодаря оптимизированной iOS инженеры устанавливают в смартфоны меньше оперативной памяти, чем конкуренты, — топовые iPhone с 2020 года обходятся 6 гигабайтами ОЗУ. Для сравнения, Samsung Galaxy S23 Ultra имеет минимум 8 гигабайт оперативной памяти, в топовой модификации — 12 гигабайт.

Смартфон в ближайшие годы не заменит компьютер, поэтому мощность процессора и объем оперативной памяти здесь не так важны, как в случае ПК или игровой консоли

В 2023 году компания должна оснастить новые смартфоны процессорами, построенным на трехнанометровом техпроцессе, увеличив таким образом плотность транзисторов. Напомним, что используемые в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max четырехнанометровые чипы, выполняющие до 17 триллионов операций в секунду, имели 16 миллиардов транзисторов. Новые процессоры представит компания TSMC: чипы A17 Bionic повысят скорость обработки данных на 10-15 процентов, энергоэффективность — на 30 процентов.

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Последние годы мы привыкли, что каждую осень Apple представляет небольшой апгрейд «самых лучших смартфонов» — ежегодная смена актуального iPhone на новый ради уникальных возможностей аппарата давно потеряла смысл. Кажется, что через полгода нас ждет тот же сценарий: минорное обновление базовых устройств и несколько «важных» функций для Pro-моделей. Если не помните, то iPhone 14 Pro отличался процессором нового поколения, «островком» Dynamic Island, настройкой постоянного активного экрана, камерой разрешением 48 мегапикселей и функцией спутниковой связи — некоторые возможности давно знакомы по Android-флагманам, а спутниковая связь работает только в нескольких странах.

Несмотря на очередное тихое обновление, в этом сезоне Apple может поднять цены на свои гаджеты. Ожидается, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max по сравнению с предшественниками подорожают примерно на 100 долларов — из-за применения новых материалов при их создании.

Рост цен может стать шоком только для жителей США, где с 2017 года цены на смартфоны Apple остаются на одном уровне — рекомендованные розничные цены на iPhone увеличились на всех рынках, кроме американского.