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Клавиатуры и мыши от Microsoft скоро исчезнут из продажи

Клавиатуры и мыши под брендом Microsoft скоро исчезнут из продажи. Как сообщает The Verge, компания сделает основной упор на линейку Surface, которая включает в себя различные контроллеры для ПК, а также стилусы и другую продукцию.

Клавиатуры и мыши от Microsoft скоро исчезнут из продажи
© globallookpress.com

Microsoft начала выпускать аксессуары под собственным брендом еще в 1983 году. Как отметил старший менеджер по коммуникациям компании Дэн Лейкока, производитель продолжит предлагать покупателям аксессуары под новым брендом. Уже поступившие на склад запасы будут продаваться до тех пор, пока не закончатся.

Напомним, что недавно издание Nikkei сообщало о прекращении выпуска клавиатур Surface, однако впоследствии информация не подтвердилась. Сам бренд относится к более дорогому сегменту, чем клавиатуры и мыши Microsoft, однако пока неизвестно, появятся ли в ассортименте более бюджетные решения.

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Кроме того, на данный момент в линейке Surface отсутствуют веб-камеры, кроме умной модели почти за 800 долларов для конференц-залов. Вместе с тем, ранее в компании намекали на возможность выпуска веб-камер в данной серии.

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