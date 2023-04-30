Xiaomi 13 Ultra оказался стабильнее iPhone 14 Pro Max

Последний смартфон Xiaomi 13 Ultra блестяще прошел стресс-тест 3DMark Wild Life Extreme, продемонстрировав высокую стабильность под нагрузкой. Он набрал 80,8% и минимум 2999 баллов, опередив iPhone 14 Pro Max с результатом 65,8% и 2216 баллов.

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Успех Xiaomi 13 Ultra в этом тесте объясняется его усовершенствованной системой охлаждения, которая включает большую испарительную камеру с микрооребрением для усиленного отвода тепла.

Как сообщается, компания Xiaomi работала над системой охлаждения в течение трех лет, в результате чего получилось мощное устройство, способное легко справляться с ресурсоемкими приложениями.