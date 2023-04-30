$80.51-1.0588.37-1.83

Xiaomi 13 Ultra оказался стабильнее iPhone 14 Pro Max: смартфон прошел стресс-тест

Последний смартфон Xiaomi 13 Ultra блестяще прошел стресс-тест 3DMark Wild Life Extreme, продемонстрировав высокую стабильность под нагрузкой. Он набрал 80,8% и минимум 2999 баллов, опередив iPhone 14 Pro Max с результатом 65,8% и 2216 баллов.

Xiaomi 13 Ultra оказался стабильнее iPhone 14 Pro Max
© Ferra.ru

Успех Xiaomi 13 Ultra в этом тесте объясняется его усовершенствованной системой охлаждения, которая включает большую испарительную камеру с микрооребрением для усиленного отвода тепла.

Как сообщается, компания Xiaomi работала над системой охлаждения в течение трех лет, в результате чего получилось мощное устройство, способное легко справляться с ресурсоемкими приложениями.

Таким образом линейка Xiaomi 13 продолжает привлекать внимание. Но несмотря на то, что устройство продолжают активно обсуждать в Сети, представитель компании уже намекает на дизайн Xiaomi 14 Pro.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий