Российские операционные системы: обзор ОС из России

Россия озаботилась вопросом создания отечественного ПО уже довольно давно, и разработчики добились некоторых успехов на этом поприще. Рассказываем, какие операционные системы отечественной разработки существуют сейчас.

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Платформа «Альт»

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Набор различных Linux-дистрибутивов, которые позволяют наладить корпоративную инфраструктуру любого масштаба. «Альт Рабочая станция» предназначен для рабочих компьютеров, «Альт Сервер» отвечает за серверные структуры, вроде почты, аутентификации и прочего, «Альт Образование» — за организацию и планирование учебных процессов в учреждениях.

baseALT

Astra Linux

Операционная система разработки «РусБИТех-Астра» представлена в двух вариантах: Common Edition и Special Edition. Последняя отличается продвинутыми инструментами безопасности и маркировки документов, регистрацией событий, контролем целостности данных и прочими мерами цифровой защиты. Кроме того, по словам самих разработчиков, Astra Linux Special Edition — единственная операционная система, сертифицированная для применения во всех министерствах, ведомствах и других государственных учреждениях РФ.

astralinux.ru

ROSA Linux

Семейство ОС Rosa Linux включает в себя широкий спектр продуктов: от ROSA Fresh для домашнего использования до рабочих станций для обработки конфиденциальных данных. Операционная система разработана на основе Red Hat Enterprise Linux, Mandriva, CentOS и множества дополнительных компонентов — в том числе разработанных сотрудниками центра информационных технологий «РОСА».

rosalinux.ru

Calculate Linux

Система на базе Gentoo, предназначенная для домашнего использования, а также малого и среднего бизнеса, которые предпочитают ПО с открытым исходным кодом. Calculate Linux отличается способностью полноценно работать в гетерогенных сетях, простым механизмом администрирования, возможностью установки на USB-накопитель и другими приятными мелочами. Отдельно стоит отметить, что разработчики прислушиваются к пожеланиям сообщества.

Wikipedia

«Ульяновск.BSD»

Операционная система на базе FreeBSD, разработанная программистом-одиночкой. «Ульяновск.BSD», по словам своего автора, создана специально для отечественных пользователей: она подходит как для домашних компьютеров, так и для офисных рабочих станций. Кроме того, система числится в реестре российского ПО — это означает, что «Ульяновск.BSD» может применяться в государственных организациях.

ulbsd.ru

«Эльбрус»

Операционная система для машин на архитектуре SPARC и «Эльбрус». По словам компании «МЦСТ», при разработке ОС ядро Linux было серьезно переработано: разработчики внедрили новые механизмы управления процессами, виртуальной памятью и синхронизацией. Платформа «Эльбрус» также оборудована комплексом защитных мер, направленных на повышение цифровой безопасности.

GosLinux

ОС «ГосЛинукс» разработана для Федеральной службы судебных приставов, однако система пригодна и для других органов власти. Разработка компании «Ред Софт» построена на базе CentOS 6.4 и существует в двух вариантах: для серверов и простых рабочих станций.