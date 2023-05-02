Как скачать фото и видео из Instagram: 5 способов
Формально Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) не позволяет пользователям скачивать фотографии со страниц социальной сети, но на практике это совсем не сложно — достаточно лишь воспользоваться сторонними ресурсами и приложениями. Портал Android Authority поделился пятью способами загрузки фото из Instagram.
Через сам Instagram
Если вы просто хотите время от времени смотреть на красивую фотографию, то, возможно, нет смысла загружать ее в память телефона. Instagram имеет встроенную функцию сохранения любимых постов специально для этой цели: достаточно лишь добавить их в закладки. Минус в том, что изображение пропадет из коллекции, если его автор вдруг удалит пост из Instagram.
- Откройте Instagram.
- Найдите пост, который вы хотите сохранить.
- Нажмите на значок закладки в правом нижнем углу окна.
- Сохраненные изображения можно найти в меню приложения.
Съемка скриншота
Если вы категорически не хотите пользоваться сторонними ресурсами и приложениями для того, чтобы сохранить фото из Instagram, есть метод проще — попробуйте сделать снимок экрана. Да, качество изображения будет заметно ниже, но это самый простой способ.
Через DownloadGram
- Откройте Instagram.
- Найдите пост, который вы хотите сохранить.
- Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу окна и скопируйте ссылку на пост.
- Откройте сайт downloadgram.org в браузере.
- Вставьте скопированную ссылку в текстовое окно.
- Скачайте изображение, нажав на кнопку Download Now.
Через InstaSaver
- Загрузите приложение InstaSaver в Play Store.
- Откройте Instagram.
- Найдите пост, который вы хотите сохранить.
- Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу окна и скопируйте ссылку на пост.
- Откройте InstaSaver.
- Вставьте скопированную ссылку в текстовое окно.
- Скачайте изображение, нажав на кнопку Save.
Через Save-o-gram (ПК)
Если вы хотите сохранить изображения на ПК, то можно воспользоваться программой Save-o-gram. В отличие от многих других аналогов, она позволяет скачивать фотографии как по отдельности, так и zip-архивами, а также корректировать размер изображений перед загрузкой. Нюанс лишь в том, что приложение платное, однако оно предлагает бесплатный двухнедельный период.
- Скачайте и установите Save-o-gram.
- Введите имя пользователя, хэштег или ссылку в текстовое окно сверху, чтобы увидеть изображения.
- Выберите изображения, которые вы хотите загрузить.
- Нажмите Download selected photos (для загрузки по отдельности) или Download as ZIP file (для загрузки архивом).