Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 12 Pro в России

Xiaomi анонсировала на российском рынке смартфон Redmi Note 12 Pro. Об этом сообщается на сайте компании.

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Девайс от китайской корпорации оценили в 29 990 рублей за версию с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Названный аппарат доступен в белом, голубом или сером цветах, за покупку устройства до 9 мая производитель пообещал подарить фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 7 или наушники Redmi Buds 4.

Анонсированный в Китае в ноябре 2022 года девайс вышел с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей, поддержкой частоты 120 герц и HDR10+. Смартфон имеет процессор Mediatek Dimensity 1080, от 8 до 12 гигабайт оперативной памяти и от 128 до 256 гигабайт встроенной памяти формата UFS 2.2.

На задней панели Redmi Note 12 Pro размещена камера с объективами разрешением 50, 8 и 2 мегапикселей. Аппарат поддерживает видеосъемку в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду. Спереди расположена фронтальная камера разрешением 16 мегапикселей.

Телефон также оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов. Батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 ватт.