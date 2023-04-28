Перечислены плюсы и минусы смартфона-раскладушки с гибким экраном

Журналист 9to5Google Бен Шун протестировал прототип смартфона в форм-факторе раскладушки с гибким экраном Motorola Rizr. В статье он рассказал о плюсах и минусах необычного гаджета.
«Идея Rizr не сильно отличается от Galaxy Flip или собственных складных Razr от Motorola. Однако благодаря дисплею, который складывается пополам, Rizr позволяет пользоваться двумя разными смартфонами в одном», — отметил он.
По словам Шуна, по умолчанию у смартфона 5-дюймовый дисплей, который невероятно компактен, но при желании раскладушка «раскрывается» до полноразмерного 6,5-дюймового экрана.
«Расширение экрана действительно работает невероятно хорошо», — заверил журналист.
Однако он также указал на то, что из-за конструкции дисплея за ним по умолчанию скрывается разговорный динамик и селфи-камера. В связи с этим для использования двух важных функций нужно всегда открывать дисплей в полный размер.
«Для нормальной работы Rizr необходим крепкий корпус, так как без него хрупкая панель обнажается, а движущиеся части легко ощущаются рукой», — пояснил Шун.
В связи с этим в текущей версии гаджет крайне легко поломать при складывании/раскладывании экрана.
Также он заключил, что все-таки периодически видит «пузырь» на поверхности экрана при его расширении. Это также связано с конструкцией прототипа.