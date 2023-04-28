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49 минут назад

Сбер и РБК выпустили газету с использованием нейросети GigaChat

Газета.Ru

Сбер и РБК объединили усилия для создания первой в России газеты с помощью мультимодальной нейросети GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.

Сбер и РБК выпустили газету с использованием нейросети GigaChat
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Редакция РБК подготовила шесть тематических материалов о том, как устроены и для чего применяются нейросети, чего ждать от технологий в 2023 году, какие перспективы у отечественного EdTech рынка, какие российские стартапы демонстрируют наибольший потенциал роста, о ситуации на рынке электромобилей в России и с какими задачами искусственный разум уже сейчас справляется лучше человека.

Далее эксперты Сбера с помощью GigaChat суммаризировали материалы и дали определение ключевым фактам, содержащимся в текстах. Используя возможности нейросети Kandinsky 2.1, создатели газеты нарисовали все иллюстрации к номеру.

Напомним, Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA, включающей различные нейросетевые модели и метод supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. А включение в ансамбль модели Kandinsky 2.1 дает нейросети навык создания изображений.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для передачи GigaChat различных предметных знаний, настройки ее на корректное исполнение инструкций и точность.

Наука и техника,Сбербанк России,
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