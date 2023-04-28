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Apple проведет уникальный концерт классической музыки при свечах

Приложение Apple Music Classical «отпразднует» свой запуск специальным концертом классической музыки с участием Candlelight concerts и Orchid Quartet в культовом магазине Tower Theater в Лос-Анджелесе. Эксклюзивное мероприятие, билеты на которое уже распроданы, обещает знакомство с рядом знаковых классических произведений в освещенной свечами обстановке.

Apple проведет уникальный концерт классической музыки при свечах
© Ferra.ru

Квартет Orchid исполнит различные произведения в честь запуска приложения для прослушивания классической музыки Apple Music Classical в ходе примерно часового выступления, которое начнется с «Весны» Антонио Вивальди из «Времен года» и «Eine Kleine Nachtmusik» Вольфганга Амадея Моцарта, а затем «Méditation from Thaïs» Жюля Массне.

Затем в программе прозвучат самые разные произведения - от Иоганна Себастьяна Баха до современных поп-трибьютов, а завершит программу "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского.

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