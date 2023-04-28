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Huawei создаст конкурента ChatGPT под названием NetGPT

Компания Huawei намерена выпустить конкурента чат-бота ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Huawei создаст конкурента ChatGPT
© Газета.ru

Известно, что Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака «NetGPT», чье название явно намекает на его предназначение — компания намерена вступить в гонку чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Ранее бренд говорил о том, что не собирается интегрировать ChatGPT в свои продукты, а сосредоточится на разработке более продвинутых ИИ-технологий.

Официально компания пока не подтвердила создание собственного чат-бота и никак не прокомментировала сообщения о регистрации нового товарного знака. До этого о создании своего бота на основе нейросетей заявила компания Google — он получил название Bard. Кроме того, свой чат-бот Ernie появился и у китайского IT-гиганта Baidu.

Ранее эксперт Якимов рассказывал о том, что интеллектуальные чат-боты вроде ChatGPT помимо очевидных положительных эффектов имеют негативные последствия — в частности, они дают киберпреступникам широкие возможности для создания и внедрения новых мошеннических схем.

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