Huawei создаст конкурента ChatGPT

Компания Huawei намерена выпустить конкурента чат-бота ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Известно, что Huawei подала заявку на регистрацию товарного знака «NetGPT», чье название явно намекает на его предназначение — компания намерена вступить в гонку чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Ранее бренд говорил о том, что не собирается интегрировать ChatGPT в свои продукты, а сосредоточится на разработке более продвинутых ИИ-технологий.

Официально компания пока не подтвердила создание собственного чат-бота и никак не прокомментировала сообщения о регистрации нового товарного знака. До этого о создании своего бота на основе нейросетей заявила компания Google — он получил название Bard. Кроме того, свой чат-бот Ernie появился и у китайского IT-гиганта Baidu.