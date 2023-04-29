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Суд в Бразилии постановил разблокировать Telegram

Федеральный окружной суд в Бразилии постановил снять ограничения с мессенджера Telegram, введенные из-за недостаточного предоставления данных о беспорядках. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil.

Суд в Бразилии постановил разблокировать Telegram
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Cудья Лукас Флавио из Федерального окружного суда второго округа постановил, что постановление о полной приостановке мессенджера «не является разумным». В то же время он оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 миллиона реалов ($200 тысяч) за несоблюдение правил о предоставлении данных.

В Бразилии заблокировали мессенджер «Телеграм»

Мессенджер заблокировали в Бразилии 26 апреля после того, как Telegram не передал в Федеральную полицию все данные о неонацистских группировках на платформе, запрошенные правоохранителями. Отмечалось, что мессенджер предоставил часть сведений после того, как этого потребовал суд, однако отказался передавать номера телефонов администраторов сообществ, которых подозревают в организации беспорядков.

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