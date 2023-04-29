Суд в Бразилии постановил разблокировать Telegram

Федеральный окружной суд в Бразилии постановил снять ограничения с мессенджера Telegram, введенные из-за недостаточного предоставления данных о беспорядках. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil.

Cудья Лукас Флавио из Федерального окружного суда второго округа постановил, что постановление о полной приостановке мессенджера «не является разумным». В то же время он оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 миллиона реалов ($200 тысяч) за несоблюдение правил о предоставлении данных.