Гравитационные волны помогут изучить недра Солнца
Ученые из Университета Хиросаки нашли новый способ исследовать внутренние области Солнца. Они предложили использовать гравитационные волны.
Гравитационно-волновая астрономия все еще находится на ранних стадиях развития. Но в будущем, с появлением гравитационных телескопов нового поколения, ее возможности будут значительно расширены.
Гравитационные волны, в отличие от световых, не рассеиваются и не блокируются материей, а проходят сквозь нее. Следовательно, они могут стать эффективным «инструментом» для изучения недр астрономических тел.
Источниками гравитационных волн могут быть пульсары – компактные звезды, обладающие мощным магнитным полем и быстро вращающиеся вокруг своей оси. Ученые ранее идентифицировали около 500 подобных объектов, и три из них периодически заслоняются Солнцем.
Ученые предположили, что гравитационные волны пульсаров могут проходить сквозь звезду. При этом они должны искажаться (линзироваться). Величина линзирования зависит от массы Солнца и распределения этой массы. Авторы исследования пришли к выводу, что при правильных измерениях профиль плотности Солнца можно определить с точностью до 3 сигм (под «сигмой» понимают стандартное отклонение).
Ученые отметили, что количество нейронных звезд, проходящих за Солнцем в течение года, может достигать нескольких сотен. Современные телескопы не могут их обнаружить, но в перспективе, с появлением усовершенствованных аппаратов, астрономы получат более полную картину космического пространства.
Ранее сообщалось, что на Солнце заметили плазменный «водопад». Его высота составила почти 100 тысяч км. Это эквивалентно размерам восьми таких планет, как Земля, поставленных друг на друга.