Гравитационные волны помогут изучить недра Солнца

Ученые из Университета Хиросаки нашли новый способ исследовать внутренние области Солнца. Они предложили использовать гравитационные волны.

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Гравитационно-волновая астрономия все еще находится на ранних стадиях развития. Но в будущем, с появлением гравитационных телескопов нового поколения, ее возможности будут значительно расширены.

Гравитационные волны, в отличие от световых, не рассеиваются и не блокируются материей, а проходят сквозь нее. Следовательно, они могут стать эффективным «инструментом» для изучения недр астрономических тел.

Источниками гравитационных волн могут быть пульсары – компактные звезды, обладающие мощным магнитным полем и быстро вращающиеся вокруг своей оси. Ученые ранее идентифицировали около 500 подобных объектов, и три из них периодически заслоняются Солнцем.

Ученые предположили, что гравитационные волны пульсаров могут проходить сквозь звезду. При этом они должны искажаться (линзироваться). Величина линзирования зависит от массы Солнца и распределения этой массы. Авторы исследования пришли к выводу, что при правильных измерениях профиль плотности Солнца можно определить с точностью до 3 сигм (под «сигмой» понимают стандартное отклонение).

Ученые отметили, что количество нейронных звезд, проходящих за Солнцем в течение года, может достигать нескольких сотен. Современные телескопы не могут их обнаружить, но в перспективе, с появлением усовершенствованных аппаратов, астрономы получат более полную картину космического пространства.