GigaChat Сбера даст советы по подготовке к "Зеленому марафону"

Подготовиться к «Зеленому марафону», который проведет Сбер 20 мая в 60 городах страны, поможет искусственный интеллект — мультимодальная нейросеть Сбера GigaChat, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

Искусственный интеллект рекомендует участникам забега начните тренироваться заранее.

Видео дня

«Чем раньше вы приступите к тренировкам, тем больше времени у вас будет на достижение своих целей», — советует GigaChat.

Нейросеть рекомендует увеличивать дистанцию постепенно.

«Если вы только начинаете заниматься спортом, не стоит сразу бегать длинные дистанции или ходить пешком на большие расстояния. Понемногу повышайте нагрузку, чтобы ваше тело могло приспособиться к новым условиям. Это поможет избежать травм и перетренировки», — предупреждает ИИ.

Также нейросеть советует следить за своим питанием, стараться употреблять больше овощей, фруктов, зелени и белковых продуктов. Кроме того — не забывать об отдыхе. Важно давать своему телу время для восстановления после тренировок.

«Найдите мотивацию. Чтобы достичь успеха в подготовке к «Зеленому марафону», нужно иметь четкую цель и верить в себя. Попробуйте найти себе партнера для тренировок или присоединиться к группе единомышленников», — подчеркивает GigaChat.

Среди прочих советов — рекомендация не забывать про растяжку и разминку перед тренировками — они помогут подготовить тело к физической нагрузке.

ИИ также напоминает, что нужно выбрать правильную обувь и одежду — они должны быть удобными и соответствовать погодным условиям.

Зарегистрироваться на забег и присоединиться к спортсменам можно на сайте «Зеленого марафона».

В Москве старт и финиш пройдут на Васильевском спуске. В программе — дистанции на 500 м для детей, 4,2 км (в том числе в командном зачете), 10 км (включая отдельный зачет для людей на инвалидных колясках), 21,1 км и 42,2 км, а также впервые скандинавская ходьба на 4,2 км.