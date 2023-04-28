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WhatsApp будет переносить переписку с одного устройства на другое без участия Google Drive

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.9.19 была обнаружена новая функция, связанная с переносом переписки. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp упростит перенос переписки с одного устройства на другое
© globallookpress.com

Нововведение позволит пользователю переносить свои чаты с одного устройства на другое, не прибегая к бэкапам Google Drive.

«Перенесите историю переписки на другое Android-устройство. Безопасно перенесите свои чаты и наслаждайтесь самыми новыми сообщениями без использования Google Drive. Для подключения к новому устройству понадобится ряд разрешений», — гласит описание функции.

Включить ее можно в «Настройках» мессенджера, перейдя во вкладку «Чаты». Для запуска процесса трансфера необходимо отсканировать QR-код. Новая функция упростит и ускорит перенос переписок, так как больше не потребует создания резервной копии данных, а затем ее восстановления.

Известно, что пока функция доступна лишь избранным бета-тестерам. О сроках запуска для широкой публики пока не сообщается.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в свежем обновлении WhatsApp упростили навигацию по сообществам.

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