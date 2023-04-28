Естественное старение клеток впервые приостановили с помощью генетики

Команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) впервые нашла способ «перестроить» биологические часы. Это исследование может стать прорывом в борьбе со старением.

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Известно, что клетки человека работают как мини-фабрики, выполняя необходимые для жизнедеятельности процессы. Но химические реакции приводят к образованию токсичных отходов, которые постепенно накапливаются и могут повреждать ДНК и другие клеточные компоненты. Поэтому организм уничтожает старые клетки до того, как они нанесут ущерб.

Авторы нового исследования анализировали процессы старения на примере дрожжевых клеток. При клеточном старении у дрожжей происходит генетическое переключение, при котором происходит либо расщепление белковых свойств клетки, либо нарушение выработки энергии митохондриями. Один из этих путей проводит к гибели клетки.

Ученые впервые создали генетическую схему, которая позволила клеткам регулярно переключаться между двумя механизмами старения. Это предотвратило их старение обычными темпами. В результате эксперимента клетки прожили на 82% больше, чем должны были.

Исследование проводилось на примере крошечного одноклеточного гриба. Но, по мнению ученых, новую методику можно применить к человеческим клеткам, таким как стволовые клетки и нейроны. В теории, это позволит человеку если не достичь бессмертия, то прожить намного дольше, сообщает Science.